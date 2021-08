Donare sangue, in estate ancora più importante: l'appello dell'Avis

BRINDISI - Il centro trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi apre le sue porte, anche, nei giorni pre Ferragosto, per accogliere tutti i donatori e i nuovi aspiranti donatori che siano nelle condizioni di donare. "E’ necessaria maggiore costanza da parte di tutti e tutte per garantire il mantenimento del fabbisogno trasfusionale per i pazienti trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, e pazienti domiciliari - si legge in una nota di Avis Brindisi. A questo si aggiungono le richieste per interventi chirurgici in regime di urgenza. Chiediamo il coinvolgimento di tutti i donatori, periodici e nuovi, specialmente giovani, per far comprendere che donare è un gesto di generosità che può salvare la vita di altre persone".

Le condizioni necessarie per donare

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate positive o siano in dubbio Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antista-minici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E' necessario avere uno stile di vita corretto.

Quando è possibile donare

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale «A. Perrino» di Brindisi. Prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.



Informazioni e prenotazioni per donare

Avis Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 - 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi Odv

Messaggio in direct su Instagram: aviscomunalebrindisi