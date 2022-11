Brindisi, dopo i lavori l'asilo comunale Modigliani riaprirà il 2 dicembre

BRINDISI - Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza presso l'asilo comunale Modigliani al quartiere Sant'Elia, con la nuova impermeabilizzazione e la verifica puntuale dei singoli pannelli della controsoffittatura, e la sostituzione di quelli ammalorati. E' quanto comunica il Comune di Brindisi dopo che fra venerdì 4 e sabato 5 novembre si è verificato il crollo parziale del controsoffitto. L’intervento ha comportato dei giorni in più rispetto a quelli previsti inizialmente a causa della pioggia. Si sta procedendo ora alla pulizia degli spazi e al riassetto degli stessi per accogliere le bambine e i bambini. Le famiglie sono già state avvisate della riapertura prevista per il giorno 2 dicembre 2022.