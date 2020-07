Doppia preferenza e antiviolenza, presidio dei centri domani a Bari

BRINDISI - Anche l'associazione "Io donna" di Brindisi parteciperà domani, martedì 28 luglio, al presidio del coordinamento dei centri antiviolenza della Puglia che si terrà presso il consiglio regionale a Bari per rappresentare la propria opposizione alla proposta di modifica della legge regionale 29/2014 sulla violenza contro le donne e per sollecitare la emanazione della legge regionale della doppia preferenza al fine di vedere le donne presenti nella nuova legislatura regionale. Saranno discusse, infatti, le modifiche contenute nella proposta di legge 1064A-X, testo unificato con la Pdl n. 938, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne". "

"La nostra opposizione è di metodo e di merito - si legge nella nota del coordinamento - con questa proposta di modifica si tenta di smantellare parte della citata legge regionale che ha visto una grande partecipazione e il coinvolgimento diretto dei centri antiviolenza, e di tutta la rete antiviolenza regionale composta da soggetti pubblici e privati che a vario titolo sono impegnati per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e i minori. Peraltro l’istituzione della task-force antiviolenza permanente regionale, quale organismo di concertazione, confronto, monitoraggio, ha consentito la partecipazione alle rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema degli enti locali, del sistema educativo, ai momenti di discussione e confronto che hanno portato alla predisposizione dei piani regionali antiviolenza e verso il piano integrato 2018-2020” (Dgr n. 1934/2017)".

"La modifica priva di alcun confronto con i cav - continua - elimina la portata innovativa della legge 29/2014, il modello di governance delineato che hanno fatto della Puglia una regione da emulare da parte di altre Regioni. Questa clamorosa battuta di arresto del percorso virtuoso di confronto proposto alla vigilia della campagna elettorale lo riteniamo gravissimo. Nel merito la proposta pecca della mancata conoscenza della normativa nazionale e regionale poiché vuole legiferare su aspetti già superati, ovvero introdurre percorsi già avviati dai cav (sensibilizzazione e comunicazione) o il cosiddetto patrocinio legale alle donne vittime di violenza, che rischia una anomala sovrapposizione con la disciplina del gratuito patrocinio prevista a livello nazionale, che anche qui non tiene conto che in via sperimentale, sono già attivi provvedimenti regionali in attuazione dell’art.75 della legge regionale 29, n.67/2017, attraverso i centri antiviolenza, sostengono le donne per le spese legali, anche per processi di natura civilistica, non coperte da gratuito patrocinio. Bene farebbero i consiglieri regionali, di maggioranza e di opposizione, ad occuparsi invece di un stabile stanziamento dedicato ai programmi antiviolenza, anche al fine di potenziare le suddette azioni, senza sconvolgere il modello di governance già in atto".