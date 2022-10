Rimozione palo pericolante: due importanti strade chiuse al traffico in un tratto

BRINDISI - Il Comune di Brindisi informa che per lavori di rimozione di un grosso palo pericolante privato posto su via Giuseppe Di Vittorio angolo viale Aldo Moro, per necessità tecniche di cantiere e di sicurezza, è stata disposta con ordinanza dirigenziale la chiusura al traffico per domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 7.30 alle ore 12, di via G. Di Vittorio e di viale Aldo Moro nel tratto stradale compreso tra l’intersezione di viale Risorgimento e via G. Di Vittorio.

I veicoli avente una lunghezza massima di 5 metri in transito su viale Aldo Moro in direzione centro, giunti all’intersezione con viale Risorgimento avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: viale Risorgimento – via Achille Grandi – bretella stradale che collega via G. Di Vittorio con via Bruno Buozzi – viale Aldo Moro.