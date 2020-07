Due nuove donazioni di plasma iperimmune al Perrino

BRINDISI - Nuove donazioni di plasma iperimmune nell’ospedale Perrino di Brindisi. Il chirurgo Enrico Antonica e un’infermiera, nei giorni scorsi, sono stati sottoposti a plasmaferesi nel centro Trasfusionale. “I due donatori – dice Antonella Miccoli, responsabile vicario del centro – si aggiungono ad altri tre operatori sanitari del Perrino: il cardiologo Danilo Zuffianò, il direttore del reparto di Chirurgia generale, Giuseppe Manca, e un’infermiera di Pneumologia, Jole Giacomazza. Tra i donatori anche un infermiere del Presidio ospedaliero di riabilitazione della Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica e un cittadino di Cisternino”.

“I miei sintomi sono stati importanti ma non gravissimi – spiega il dottore Antonica – e non sono mai stato ricoverato in ospedale. Quando sono guarito ho pensato che avrei potuto fare qualcosa per gli altri: sono anche un donatore di sangue. Mi sono sottoposto al prelievo che ha rilevato una presenza di anticorpi adeguata per la donazione di plasma. La mia esperienza con la malattia potrà portare benefici ad altre persone che sono state colpite dal Covid”.