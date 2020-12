Ecotecnica dona il presepe nel giardino dei Bastioni

BRINDISI - Non poteva mancare l'ormai consolidato appuntamento di Ecotecnica con il presepe offerto alla città di Brindisi. Si tratta di un originale allestimento studiato e fatto realizzare da una azienda cittadina: 14 sagome in legno con disegno bifacciale in modo da far apprezzare la rappresentazione da ogni prospettiva. Davvero suggestiva la location scelta per l'installazione: le aiuole di via Bastioni Carlo V, sotto i Bastioni, strada di grande affluenza di traffico che consentirà a tutti i cittadini, anche di passaggio, di goderne la vista. Un segno di affetto e vicinanza di Ecotecnica in un periodo di riflessione e spiritualità quale é il Natale.