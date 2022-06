Efficienza energetica, dal Pnrr 650mila euro per il Nuovo Teatro Verdi

BRINDISI - Dopo le polemiche che hanno visto protagonista il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, arriva una buona notizia: dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) arrivano 650mila euro per la sua efficienza energetica. Il Teatro Verdi ha dovuto chiudere il sipario a causa di un malfunzionamento all'impianto di condizionamento dell'aria. Risultato? L'esibizione dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai è stata spostata dal Nuovo Teatro Verdi al capannone ex Montecatini. Tra l'altro, c'era già un precedente: lo scorso febbraio, infatti, il malfunzionamento dell'impianto costrinse Claudio Baglioni a esibirsi al gelo, con tanto di cappotto e di lamentele (in parte mitigate dalle scuse del sindaco).

A distanza di poco tempo arriva però la notizia positiva. Sono 348 i teatri selezionati dal ministero della Cultura per effettuare interventi di miglioramento della propria efficienza energetica. L'importo dei fondi del Pnrr che verrà impiegato sarà pari a oltre 89 milioni di euro. Tra questi teatri c'è il Nuovo Teatro Verdi: previsto lo stanziamento di 650mila euro. Si legge in un comunicato del Ministero: "Con la pubblicazione dei decreti di assegnazione delle risorse, il Ministero guidato da Dario Franceschini conferma la tabella di marcia del Pnrr e raggiunge tutti gli obiettivi che erano previsti per il 30 di giugno".