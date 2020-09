Enel donerà un'automobile elettrica alla guardia costiera di Brindisi

BRINDISI – Enel dona un'auto elettrica, a emissioni zero, alla guardia costiera di Brindisi. Servirà per le attività che la guardia costiera svolge sul territorio. La consegna avverrà domani, giovedì 1 ottobre, alle 12, davanti alla sede della capitaneria di porto. Il progetto nasce dal comune intento della capitaneria di porto e di Enel di puntare alla mobilità sostenibile, in grado di diminuire l’impatto ambientale e in particolare l’inquinamento atmosferico migliorando la qualità dell’aria.

Piccolo ma significativo passo verso la maggiore sensibilità ambientale, in linea con gli obiettivi e le funzioni proprie della guardia costiera a salvaguardia dell’ambiente marino e costiero. Oltre alla prioritaria attribuzione della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, infatti, la guardia costiera, funzionalmente dipendente anche dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge compiti connessi alla tutela dell'ambiente marino e costiero, sia per la ricchezza del patrimonio naturalistico nazionale, sia per i rilevanti interessi sociali ed economici coinvolti nell'utilizzo delle relative risorse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un'attività di tutela costante e puntuale, supportata da una componente operativa capace di esprimere specifiche competenze e una presenza territoriale capillare e qualificata, che opera non soltanto in mare – attraverso la sorveglianza e l'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento –, ma anche a terra, in particolare relativamente all'attività di repressione di qualsivoglia forma di abusivismo, alterazione, compromissione e illecito sfruttamento delle componenti ambientali, all’attività di monitoraggio e verifica sugli scarichi in mare sia provenienti da terra, che da navi, aeromobili e piattaforme, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti dei rifiuti.