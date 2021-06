Estate Ragazzi, tornano le attività del centro giovanile salesiani “Don Bosco”

BRINDISI - Riprendono, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, le attività organizzate dall’oratorio centro giovanile salesiani “Don Bosco” di Brindisi. Sabato 26 giugno si aprirà, infatti, l’Estate Ragazzi, la tradizionale iniziativa estiva salesiana che coinvolge bambini e ragazzi con tante attività divertenti ed entusiasmanti. All’Estate Ragazzi, che terminerà sabato 24 luglio, possono partecipare bambini e ragazzi dalla terza elementare alla seconda media.

Come ogni anno, il programma dell’iniziativa salesiana prevede un mese ricco di giochi, ispirati quest’anno al film d’animazione di grande successo della Disney “Frozen. Il regno di ghiaccio”. Sono previste, inoltre, pedalate in città, serate sportive, gite al mare, momenti di gioco con i genitori, uscite all’Acquapark, proiezioni di film, una caccia al tesoro e, infine, una grande serata e festa finale. Tutto alternato a momenti di preghiera.

Le iscrizioni all’Estate Ragazzi si apriranno domani, 7 giugno, in oratorio, dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 19.30, e andranno avanti sino al 24 giugno. A causa della pandemia, per garantire la sicurezza adeguata, sarà accolto un numero limitato di iscritti.

Estate Ragazzi è, quindi, l’occasione per far vivere ai propri figli un’estate in allegria, ricca di nuove amicizie, di momenti di condivisione e di fantasia. Tutto in stile salesiano.