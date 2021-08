La spiaggia libera e la pineta attigua all' ex Lido Poste consegnate al Comune

BRINDISI - È arrivato nella giornata di ieri, 3 agosto 2021, dalla Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Riforma Fondiaria, il verbale di consegna anticipata al Comune di Brindisi dell’area in località Torre Testa, conosciuta come ex stabilimento Saca adiacente l’ex Lido Poste, sia per quanto compete la spiaggia che la pineta. La consegna provvisoria verrà perfezionata in consiglio comunale con la proposta di un piano di valorizzazione della stessa.

La richiesta di acquisizione dell’area da parte dell’amministrazione comunale era stata inviata alla Regione il 13 luglio scorso. “La Regione Puglia ha accolto la nostra richiesta – dichiara il sindaco Riccardo Rossi -, consegnandoci sia l’arenile che la pineta adiacente. Questo per noi significa acquisire un’ulteriore spiaggia libera per i brindisini e i turisti, in questo caso con il valore aggiunto di un’area verde. Potremo così garantirne la pulizia e la valorizzazione. Continua il nostro impegno nel recupero della costa”.

Intervento dell'Adoc

La notizia relativa alla consegna da parte della Regione Puglia dell'arenile sede un tempo dell'ex Lido Saca con annessa area verde la riteniamo un ottimo risultato in risposta alle legittime istanze dei cittadini e di una città che vuole determinare il proprio futuro riappropriandosi di aree strategiche. Un risultato che sentiamo anche un po' nostro per la costante attenzione posta negli anni, non solo di recente, sulla titolarità degli arenili, sulla fruibilità pubblica degli stessi e sulla loro valorizzazione. Di contro il ruolo dei privati deve a nostro avviso rappresentare un’opportunità per rendere fruibili zone altrimenti inaccessibili ed inutilizzate. Auspichiamo, ora, un'idea progettuale che ne determini il definitivo rilancio ma soprattutto sollecitiamo una ricognizione puntuale delle proprietà lungo la costa Nord al fine di salvaguardarla e li dove possibile valorizzarla sotto il profilo storico ed ambientale.