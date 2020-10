Fabrizio Coke è il nuovo comandante della Capitaneria di porto

BRINDISI - Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Brindisi, al comandante Giovanni Canu succede Fabrizio Coke dal comando della Capitaneria di Porto di Catania. Questa mattina ( 11 ottobre) il sindaco di Brindisi ha dato il benvenuto nella città al nuovo comandante, al quale ha rivolto gli auguri di buon lavoro.

ù"Ho ringraziato il comandante Canu per il quotidiano impegno nell'interesse della nostra città e del nostro porto - ha dichiarato Rossi - contraddistinto oltre che per la grande esperienza e competenza anche per le straordinarie doti umane, che tutti abbiamo apprezzato. A lui i migliori auguri per il prosieguo dei suoi impegni professionali e per il nuovo incarico prestigioso in Sardegna, sapendo che nel comandante Giovanni Canu Brindisi avrà sempre una persona su cui contare".