Canile comunale, in arrivo 98mila euro dal Ministero per l'adeguamento

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Interno di 98mila euro partecipando al bando che consentiva l’adeguamento di canili già esistenti. È stato presentato e finanziato un progetto che prevede interventi di messa a norma

dei rifugi che, in questo momento, si trovano in un’ala fatiscente ed inutilizzata del canile di contrada Santa Lucia. Questo consentirà di realizzare una parte completamente dedicata ai cani anziani ed ammalati per i quali le condizioni dei box esistenti non sono conformi al loro benessere.

“Grazie alla sinergia con gli uffici del settore lavori pubblici - dichiara Luana Mia Pirelli, delegata al benessere animale - è stato raggiunto un ulteriore obiettivo che questa amministrazione si era prefissata. Anche i cani che hanno superato i 12 anni di età potranno avere lo spazio adeguato alle loro esigenze fisiche che, ovviamente, non sono le stesse di quelli più giovani. Anche a loro potremo garantire dignità e benessere”.