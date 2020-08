Firmato protocollo d’intesa tra Comune e Csv per il progetto VolontarInsieme

BRINDISI - Un protocollo d’intesa per fissare modalità e condizioni per l’attuazione del progetto VolontarInsieme è stato firmato questa mattina ( 26 agosto) dal Comune di Brindisi e Csv Brindisi-Lecce, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le opportunità di volontariato sia rispetto ad attività già in essere, sia rispetto a nuove attività che le associazioni e i servizi vogliono avviare o implementare grazie al contributo di nuovi volontari. Tra le finalità, inoltre, quelle di facilitare l’inserimento dei cittadini singoli in progetti di volontariato, sviluppare metodologie per la costituzione di reti di partner funzionali a intercettare di più e meglio forme di progettazione finanziata, sviluppare azioni informative condivise, finalizzate ad accrescere e migliorare la conoscenza delle realtà associative e dei bisogni territoriali, in un'ottica di valorizzazione dei dati, sia nella pianificazione e programmazione sociale, che nella diffusione delle conoscenze.

Il protocollo ha durata di tre anni. In particolare, il Csv dovrà realizzare il progetto attraverso proprio personale qualificato che verrà impegnato nella realizzazione delle diverse attività nonché per l’apertura di uno sportello dedicato al progetto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle19. Il Comune metterà a disposizione del Csv, per l’apertura dello sportello, i locali ubicati al rione Bozzano in viale Spagna n.16, oltre a fornisce supporto e collaborazione nell’organizzazione di specifiche iniziative da realizzarsi congiuntamente.