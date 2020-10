Fondi straordinari, M5S: “Attivare il contratto istituzionale di sviluppo”

BRINDISI – “La lettera che i sindaci di Brindisi e Lecce hanno inviato al governo con cui richiedono l’attivazione del contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per le due città, riapre un dialogo stimolato da fitte interlocuzioni a tutti i livelli istituzionali del MoVimento 5 Stelle, con il determinante supporto di portavoce nazionali ed europarlamentari, che avremo modo di ringraziare per l’attenzione sempre dimostrata nei confronti del territorio. Un lavoro continuo e incessante accomunato da un unico obiettivo: l’amore per la nostra città e la necessità dell’arrivo di fondi straordinari per risollevare il territorio”. Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi, Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie.

“La richiesta di attivazione del Cis Brindisi-Lecce – continuano i 5 Stelle – è solo l'inizio di un percorso il cui esito è tutt'altro che scontato, poiché esistono ancora criticità, quali le fonti di finanziamento che il ministero del sud dovrà individuare e la fase purtroppo embrionale di molti progetti presentati. Nodi che siamo pronti ad affrontare e a sciogliere con spirito collaborativo. Come abbiamo sempre affermato, la nostra vuole essere un’opposizione positiva e costruttiva che, di fronte ad un’occasione irripetibile come questa, segnala problemi e criticità da superare insieme, per amore della nostra comunità”, concludono.