Fp Cgil, Damiano Antonaci nuovo componente della segreteria

BRINDISI - Nella giornata di ieri, giovedì 15 ottobre 2020, si è riunita l'assemblea generale della funzione pubblica Cgil di Brindisi, alla presenza del segretario generale regionale della Fp, Domenico Ficco, e del segretario generale provinciale, Antonio Macchia. L’assemblea ha eletto, anche, il nuovo componente che va a completare la segreteria, si tratta di Damiano Antonaci che si affiancherà al segretario generale della Fp Cgil, Pancrazio Tedesco, e alla segretaria territoriale, Irene Celeste. Il nuovo membro della segreteria della Fp Cgil vanta un'esperienza trentennale nel sindacato, nel suo lungo percorso spicca la costante e indefessa difesa dei valori dell'ecologia e dell'ecosostenibilità, declinati nello svolgimento del proprio pluridecennale servizio nel comparto dell'igiene ambientale della Fp Cgil.

“Damiano Antonaci – ragiona il segretario generale della Fp Cgil, Pancrazio Tedesco – è un compagno di vecchia data, una delle figure più apprezzate e affidabili dell'intera organizzazione. Tra le sue più riconosciute qualità ci sono un senso dell'organizzazione e un metodo della gestione delle vertenze e delle controversie fuori dal comune che lo rendono il migliore interprete possibile per il ruolo che è stato chiamato a svolgere. Sono sicuro – conclude Tedesco - che, grazie a queste competenze e alla fama di uomo e compagno sempre al fianco dei più deboli guadagnata da Damiano Antonaci nei lunghi anni di impegno sindacale, insieme alla segretaria territoriale Irene Celeste, riusciremo a fare un ottimo lavoro la cui rotta sarà indicata, come sempre accade in Cgil, dalla bussola dei diritti dei lavoratori”.