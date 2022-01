Uil vigili del fuoco, rinnovate le cariche provinciali

BRINDISI - Si è svolto questa mattina nell'aula formazione del comando vigili del fuoco di Brindisi, nel rispetto delle procedure anti contagio da Covid 19, il congresso territoriale della Uil vigili del fuoco, alla presenza del segreterio nazionale della Uil/Pa Valentino Prezzemolo. L’assemblea ha eletto all’ unanimità, segretario provinciale, Francesco Sperto, attuale segretario regionale.

La nuova segreteria è così composta: Francesco Sperto, Vincenzo De Fazio, Alessandro Cazzato, Antonio Quarta, Angelo Francioso, Nicola Fratti e Giuseppe Perrone. A conclusione dei lavori congressuali il neo segretario ha ringraziato tutti gli scritti per la fiducia accordatagli, per la stima manifestata e per il lavoro fatto in questi anni, ricordando come la rappresentanza della Uil nel comando sia cresciuta così tanto da raggiungere circa il 33 per cento del personale con una crescita di circa 9 punti percentuali .

"Ciò - continua Sperto - è stato possibile grazie all'impegno di tutti, facendo così in modo che il personale individui nella Uil un sindacato al passo con i tempi, capace di intercettare e rappresentare le reali esigenze dei lavoratori".