Brindisi fuori dalle reti transeuropee, Cgil: "La petizione raggiunge duemila firme in un giorno"

BRINDISI - "Quasi duemila firme raccolte in un giorno tra on line e in presenza". Questo è il dato offerto dalla Cgil e dal suo segretario provinciale Antonio Macchia in relazione al lancio della petizione nominata "Brindisi porta d'Oriente".

La raccolta firme, realizzata tramite la piattaforma change.org, è rivolta contro il mancato inserimento nella rete Ten T e nel corridoio VIII. Aderiscono anche diverse associazioni: Italia nostra, Legambiente, Wwf, Medicina democratica, Acli provinciali, fondazione “Tonino di Giulio”, Medici per l’ambiente, Anpi, Forum ambiente Salute e sviluppo, Salute pubblica, No al carbone, Puliamoilmare, “Vogatori remuri Brindisi”. Accanto a queste anche il Movimento cinque stelle.

"Il dato incoraggiante da un lato ci sprona a fare sempre di più e meglio - scrive Macchia - e per questo chiediamo ai brindisini e più in generale ai salentini di sostenere questa importante battaglia per lo sviluppo - prosegue - dall'altro dimostra quanto sia alta la sensibilità nei confronti di temi imprescindibili per la crescita e l'economia del territorio".

"Una sensibilità trasversale che non risponde ad una questione di schieramento politico ma di concetto di bene comune per tutto il territorio e la sua popolazione, che non vuole essere periferia o restare ai margini di uno sviluppo che si concretizza a qualche chilometro di distanza, ma rischia di tagliare fuori proprio Brindisi".

"Ci stupiscono - si legge ancora nella nota Cgil - le dichiarazioni del sindaco di Brindisi che parla di 'battaglie da fare ieri'. Al primo cittadino vogliamo rispondere con un antico detto cinese che recita: il momento migliore per piantare un albero era vent’anni fa, il secondo momento migliore è adesso".

"Ci piacerebbe sapere quale idea di città ha il sindaco, quale idea ha su porto, aeroporto, sanità e tutte le vertenze aperte. Il triste indicatore che abbiamo è che le nostre città si stanno spopolando perché non c'è più sviluppo".

"Ci teniamo a sottolineare che questa non è una campagna contro qualcuno, ma per Brindisi e l'intero territorio - conclude il segretario Macchia - perché non sia tagliato fuori da tutto e quindi dallo sviluppo".