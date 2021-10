Arriva a Brindisi Giulio Ielardi, giornalista e fotografo: ha percorso a piedi l’Appia Antica

BRINDISI - Domenica pomeriggio 24 ottobre, alle 17:30, nella sala della Colonna di palazzo Nervegna, Giulio Ielardi, fotografo naturalista e giornalista romano, terrà una conversazione “Racconto del viaggio. L’Appia a piedi da Roma a Brindisi”, organizzata da Italia Nostra, sezione di Brindisi. Partito da Roma il 26 settembre, socio e amico di Italia Nostra nazionale, da cui ha ricevuto il patrocinio per questo viaggio, terminerà il lungo cammino, già percorso da Paolo Rumiz e Riccardo Carnovalini nel 2015, proprio ai piedi della scalinata delle Colonne romane, giungendo nella tarda mattinata di domenica, ultima tappa Mesagne-Brindisi.

Giulio Ielardi è autore di una trentina di volumi su parchi, natura, cultura, turismo nonché di mostre divulgative, campagne d’opinione, siti web, materiali istituzionali per associazioni, Regioni e ministeri. Ha vinto premi e riconoscimenti, conduce workshop e viaggi di fotografia in Italia e all’estero. Ogni giorno ha promosso il suo cammino lungo la via Appia sui principali social con testi, fotografie e video, sensibilizzando tutti al rispetto dell'ambiente e del paesaggio monumentale. Il suo progetto finale è la pubblicazione di un volume con una sintesi del viaggio, raccontato con foto e appunti.