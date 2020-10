Gli assessori alle attività produttive d'Italia scrivono a Conte: "Ristori celeri"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo dall'assessore Oreste Pinto, in qualità di assessore alle attività produttive, tra i 30 firmatari di una lettera indirizzata al presidente del consiglio Giuseppe Conte e per conoscenza al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, al Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, con richiesa di ristoro celere e di altre misure di supporto per le categorie colpite dalla crisi legata all'emergenza sanitaria.

Egregio Presidente,

le situazioni emergenziali possono creare pericolose disfunzioni tra istituzioni e cittadini: il rischio di vanificare qualsiasi impegno profuso a tutti i livelli a causa di scenari critici deve essere scongiurato attraverso profonde saldature tra governo, istituzioni locali e comunità. A tal fine, le indicazioni sulle misure di supporto alle attività produttive già fornite dal presidente Decaro, ristori celeri per le categorie colpite, cassa integrazione efficace ed interventi fiscali, sono del tutto condivisibili e rappresentano un assioma determinante affinché i Comuni, quali enti locali preposti alla tutela e al presidio dei territori, possano gestire le criticità sociali ed economiche di cui siamo tutti testimoni.

I presupposti di coesione nazionale che si erano spontaneamente creati nella primavera passata rischiano ora di degenerare in conflittualità razionali ed irrazionali: solamente un timing preciso degli aiuti ed una armonizzazione tra Stato e Comuni sulle strategie da adottare potrà evitare scenari critici per le istituzioni. Nel ringraziare per l’attenzione e garantendo fin d’ora, nel nostro ruolo di assessori comunali alle attività produttive, il nostro impegno a mettere in campo ogni azione di supporto possibile alle attività economiche attivabile a livello locale, inviamo i nostri più cordiali saluti.

I firmatari:

Pierpaolo Sediari, vice sindaco con deleghe all’ Urbanistica, Commercio, Patrimonio, Igiene Urbana e Ciclo Integrato dei Rifiuti del Comune di Ancona;

Carla Palone, assessore alla Città produttiva e mare del Comune di Bari;

Barbara Greggio, assessore alle attività produttive, Turismo, Montagna, Unesco del Comune di Biella;

Oreste Pinto, assessore allo Sviluppo del Comune di Brindisi;

Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive e turismo del Comune di Cagliari;

Emiliano Casale, assessore alla Programmazione dello sviluppo produttivo della città, Suap, Mercati, Eventi, Traffico e Mobilità con delega specifica alla Polizia Municipale del Comune di Caserta;

Marco Butti, assessore al Commercio e Urbanistica del Comune di Como;

Barbara Manfredini, assessore al Distretto Urbano del Commercio e Rapporti con Imprese Commerciali e Artigianali del Comune di Cremona;

Luca Serale, assessore alle Attività produttive, Turismo ed Urbanistica del Comune di Cuneo;

Mauro Torresi, assessore alle politiche del lavoro, alle attività economiche e commercio. Politiche per la viabilità e trasporti del Comune di Fermo;

Sonia Gemma Ruscillo, assessore alle attività economiche del Comune di Foggia;

Roberto Sartori, assessore ai Mercati e attività produttive, Programmazione fondi strutturali e individuazione nuovi canali europei di finanziamento, Rapporti con il consiglio comunale del Comune di Gorizia;

Simona Lepori, assessore alle Attività produttive del Comune di Latina;

Paolo Foresio, assessore allo Sviluppo economico, Attività produttive e artigianali del Comune di Lecce;

Giovanni Cattaneo, assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco

Chiara Martini, assessora con delega ad attività produttive, sviluppo economico, politiche europee e programmazione strategica del Comune di Lucca;

Giovanni Buvoli, vice sindaco con deleghe al Bilancio, Demanio e Patrimonio, Commercio, Attività Produttive, Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Mantova;

Paolo Balloni, assessore alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Massa;

Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano;

Massimiliano Longo, assessore alle Attività produttive, Commercio, Lavoro, Cultura, Turismo, Marketing territoriale, Smart City del Comune di Monza;

Elisabetta Franzoni, assessore allo Sviluppo del Territorio e alle Attività Produttive del Comune di Novara;

Antonio Bressa, assessore alle Attività produttive e Commercio, Marketing territoriale, tributi e polo catastale del Comune di Padova;

Leopoldo Piampiano, assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo;

Francesca Frenquellucci, assessore all' Innovazione, Attività economiche, Reti informatiche, Servizi Demografici, Università del Comune di Pesaro;

Gianna Risaliti, assessore alle Attività produttive, Ambiente, Rifiuti, servizi cimiteriali del Comune di Pistoia;

Mariafrancesca Sidoli, assessora a Commercio, Attività produttive, Valorizzazione del Centro storico del Comune di Reggio Emilia;

Francesca Canovi, assessore alle Attività produttive del Comune di Sondrio;

Fabrizio Manzulli, assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Taranto;

Antonio Filipponi, assessore alle Politiche del commercio, Turismo e marketing territoriale del Comune di Teramo;

Alessia Mancini, assessore allo sviluppo economico, Attività Produttive, Film commission e Servizi demografici del Comune di Viterbo.