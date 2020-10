Halloween con Avis, una donazione di solidarietà

BRINDISI - Continua l’impegno dell’Avis comunale di Brindisi e dei suoi donatori per assicurare le scorte di sangue al centro Trasfusionale dell’ospedale “Perrino”. Sabato 31 ottobre, dalle ore 17 alle 21, la sede dell’Avis sita in piazza "Di Summa", presso l’ex ospedale, ospiterà una donazione pomeridiana di sangue, organizzata dal gruppo giovani per celebrare insieme, in modo solidale, un Halloween differente, fatto di sangue, ovviamente, ma soprattutto di solidarietà. Ad ogni donatore verrà consegnato un simpatico gadget realizzato da Avis.

Verranno rispettati i protocolli di sicurezza anticontagio contenuti nel disposto del Cns e del Src Puglia, in osservanza del dpcm del 25 ottobre 2020. Per questo motivo, si accederà alla donazione previa prenotazione per fascia oraria, in modo da evitare assembramenti. Per donare occorre essere in buona salute (non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni con persone che hanno eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che sono risultate positive o in dubbio), pesare più di 50 chilogrammi, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi nè aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, avere uno stile di vita corretto.

E' consigliabile fare un pranzo leggero fino a tre ore prima di donare (un primo piatto come pasta asciutta, un secondo come carne o pesce alla griglia, un contorno di verdure, acqua, un frutto e caffè), escludendo latticini, fritture, superalcolici. Contestualmente chi vorrà donare ma anche chi ha già donato di recente o non può donare a portare un amico: sarà felice lui, sarai felice tu e sarà felice chi ha bisogno di sangue ed emocomponenti. Per altre informazioni e/o per prenotarsi per la donazione sangue, rivolgersi all’Avis comunale di Brindisi odv, telefonando allo 0831523232 o al 3755282712 oppure inviando una e-mail a: brindisi.comunale@avis.it o un messaggio privato alla pagina facebook: avis comunale di brindisi odv.