Brindisi si illumina: la notte bianca del Morvillo celebra cultura, moda e solidarietà

BRINDISI - Sabato 2 dicembre prpssimo la città di Brindisi si prepara ad accogliere un evento straordinario: "La Notte Bianca del Morvillo". Un'occasione unica che vedrà la presentazione dell'offerta formativa dell'Ipsss Fl Morvillo Falcone, affiancata da momenti di degustazione di prelibati prodotti alimentari. L'appuntamento avrà luogo presso la sede dell'istituto in via Galanti 1, a partire dalle ore 16.30, promettendo un pomeriggio e una serata all'insegna della cultura, della moda e dell'impegno sociale.

L'evento sarà l'opportunità perfetta per conoscere da vicino l'ampia e stimolante offerta formativa proposta dall'Ipsss Fl Morvillo Falcone. Gli educatori, i docenti e il personale scolastico saranno a disposizione per rispondere alle domande degli interessati e illustrare le eccellenze dell'istituto.

I presenti avranno l'opportunità di deliziare il palato con una degustazione di prodotti alimentari di alta qualità. Un momento conviviale che renderà l'evento non solo un'occasione per informarsi, ma anche per assaporare le eccellenze culinarie della zona.

Un tocco di eleganza sarà dato dalla "Notte Glamour", una sfilata di moda sotto le stelle che incanterà gli ospiti presenti. Modelli e modelle sfileranno con creazioni uniche, regalando un'atmosfera magica e suggestiva. Ma l'evento non sarà solo un'occasione per il Morvillo Falcone ma anche una piattaforma inclusiva con la partecipazione degli alunni dell'Ic Bozzano-Centro, contribuendo così a creare un legame forte tra le istituzioni scolastiche della città.



Consegna Portachiavi del Progetto "La nostra realtà, le nostre origini"



In un gesto di solidarietà e consapevolezza, durante la Notte Bianca sarà consegnato il portachiavi del progetto "La nostra realtà, le nostre origini". Questo progetto, gestito dallo sportello autismo, si propone di sensibilizzare la comunità sull'autismo e supportare chi ne è direttamente coinvolto.

Non perdete l'opportunità di partecipare a questo straordinario evento che celebra la cultura, la moda e la solidarietà. La Notte Bianca del Morvillo si preannuncia come un momento unico per connettersi con la comunità e sostenere progetti significativi. Vi aspettiamo numerosi sabato 2 dicembre per illuminare insieme Brindisi.