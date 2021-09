Piano di Protezione Civile, installati i primi sistemi di sicurezza

BRINDISI - In queste ore sono in fase istallazione i sistemi di sicurezza previsti nel piano di Protezione Civile relativo al rischio idrogeologico, in piazzale Spalato a Brindisi. Il parcheggio resterà fruibile come avvenuto finora. Le sbarre saranno gestite da remoto dalla Protezione Civile e saranno abbassate solo in concomitanza con particolari eventi climatici che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Il sistema sarà completato con pannelli elettronici informativi che si attiveranno per fornire indicazioni in caso di necessità.