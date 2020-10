Autorità di sistema portuale: "Operatori, iscrivetevi all'albo fornitori on line"

BRINDISI - L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, dopo l’entrata in vigore della legge 120 del 11 settembre 2020, che ha convertito in legge il decreto. 76/2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, rinnova l’invito agli operatori economici a registrarsi all’Albo fornitori on line, l’elenco ufficiale degli operatori economici qualificati dell’Adspmam. Si tratta di una piattaforma telematica che l’ente portuale utilizza per affidamenti di beni, lavori, servizi e servizi di progettazione e tecnici istituito all’inizio dello scorso anno. Secondo la nuova disciplina temporanea, infatti, le stazioni appaltanti, oltre a poter procedere all'affidamento diretto di lavori fino ad un importo di 150mila euro, di servizi e di forniture (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione sino a 75mila), possono fare ricorso alle nuove procedure negoziate semplificate, anche per gli affidamenti superiori ai limiti appena citati e fino alle soglie comunitarie.

L’Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma “TuttoGare” ed è gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Con l’obiettivo di popolare l’albo e garantire, quindi, la più ampia partecipazione, in vista dell’emanazione delle nuove procedure semplificate, gli operatori economici interessati sono invitati da Adspmam a registrarsi al Portale TuttoGare e a iscriversi agli elenchi dell'ente.

“Muoviamo un ulteriore passo in avanti sul fronte della semplificazione delle procedure - commenta il presidente dell’Adspmam Ugo Patroni Griffi - e allo stesso tempo offriamo ai privati uno strumento in grado di garantire la massima trasparenza e il rispetto delle norme più stringenti del Codice appalti. Basti pensare che, solo nell’ultimo mese, con l’impegno profuso dall’ufficio gare, si è potuta ampliare la platea delle imprese iscritte di oltre cento operatori e le abilitazioni proseguono quotidianamente. Procedure trasparenti, efficienti e vantaggiose che valorizzano ulteriormente l’alleanza pubblico privato per la realizzazione di investimenti in favore della collettività e dei cittadini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La documentazione completa è disponibile sulla piattaforma TuttoGare al link: https://gare.adspmam.it/archivio_albo/, mentre le istruzioni per il completamento dell’iscrizione è disponibile al link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php. Per qualunque chiarimento di natura amministrativa si può scrivere a ufficiogare@adspmam.it. Per problematiche di natura tecnica, invece, si può contattare l’HelpDesk di TuttoGare ai seguenti contatti: assistenza@tuttogare.it, telefono 06 40 060 110, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 18.