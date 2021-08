Laboratori di integrazione scolastica per disabili, aperte le iscrizioni

Da consegnare presso la sede del servizio in via Grazia Balsamo, nelle giornate di martedì 17 agosto (10 -13:30) e mercoledì 18 agosto (10 - 13.30)

BRINDISI - L'assessorato alle politiche sociali del Comune di Brindisi, d'intesa con "SocioCulturale", promuove, nei mesi di agosto e settembre 2021, i laboratori estivi per bambini e bambine del servizio di integrazione scolastica disabili, che frequentano le scuole elementari e medie della Città di Brindisi. I laboratori, con accesso gratuito, in partenza da lunedí 23 agosto, si svolgeranno per un totale di tre settimane, dal lunedì al sabato, fino all' 11 settembre.

I bambini avranno l'opportunità di vivere tre fantastiche esperienze: dal laboratorio di equitazione (presso il centro Brancasi - Brindisi), a quello natura, in collaborazione con la cooperativa Thalassia, presso la Riserva Naturale di Torre Guaceto e quello creativo, presso il plesso don Milano dell'istituto comprensivo Santa Chiara. Sarà garantito, per chiunque ne faccia richiesta, il trasporto assistito attraverso Stp. Per le iscrizioni è necessario compilare un modulo e consegnarlo presso la sede del servizio in via Grazia Balsamo, nelle giornate di martedì 17 agosto (10 -13:30) e mercoledì 18 agosto (10 - 13.30).

“È un ulteriore strumento che forniamo alle famiglie, con la consapevolezza che questi momenti, curati dalla Socioculturale con la professionalità dei loro operatori, rappresentano per i ragazzi un prezioso bagaglio di aggregazione sociale e di condivisione necessario alla loro crescita”, lo dichiara l’assessore ai servizi sociali, Isabella Lettori.