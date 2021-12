Integrazione scolastica per diversamente abili: al via i laboratori

BRINDISI - Partono oggi, lunedì 13 dicembre, e andranno avanti fino al 30 dicembre 2021, i laboratori invernali per le bambine e i bambini del servizio di integrazione scolastica disabili di Brindisi. L’iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Brindisi, d'intesa con la cooperativa socioculturale che gestisce il servizio di integrazione, e in collaborazione con l'Ipsss "Morvillo Falcone". I laboratori, con accesso gratuito, si svolgeranno, presso gli spazi dell'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, dalle ore 16 alle ore 19, con 12 appuntamenti distribuiti in 3 settimane (13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, e 30 dicembre 2021).

I bambini, per un massimo di 15 partecipanti per laboratorio, avranno l'opportunità di vivere un’esperienza ludico-educativa di socializzazione e amicizia, attraverso attività inerenti il teatro, l'arte, lo sport e la creatività. I laboratori vedranno anche la partecipazione attiva degli alunni delle prime e seconde classi dell'istituto Morvillo Falcone. Un’occasione in più di socializzazione e allo stesso tempo per gli stessi varrà come esperienza di alternanza scuola-lavoro.

“Continua il nostro impegno nel proporre attività supplementari alle bambine e i bambini del servizio di integrazione scolastica – dichiara l’assessore alle politiche sociali Isabella Lettori -. Come abbiamo fatto l’estate scorsa, anche questo inverno vogliamo dare loro la possibilità di sperimentare discipline nuove che li mettano in contatto con le proprie emozioni, in una dinamica di gruppo.

È un modo per rafforzare i rapporti e far crescere la loro autostima”.