Tranciati tubo del gas e cavo della fibra: centinaia di famiglie senza internet

BRINDISI - I vigili del fuoco sono intervenuti stamani in via Montebello, al rione Santa Chiara, per la rottura di un tubo del gas durante i lavori di installazione dela fibra ottica. I pompieri sono sul posto dalle 13.00 per mettere la zona in sicurezza, mentre la Polizia locale ha chiuso la strada al transito.

Sul luogo sono giunti anche i tecnici della 2I Rete Gas. Il tubo è stato tranciato in due punti, ma non è stata necessaria l'evacuazione della palazzina che si trova in corrispondenza dello scavo. La dispersione del gas, il cui odore era ben percepibile, non ha infatti comportato rischi per la sicurezza dei residenti.

Oltre al tubo del gas, fra l'altro, è stato tranciato anche un cavo della rete primaria della fibra ottica che era stato già installato dall'azienda Open Fiber, del tutto estranea all'incidente odierno. Per questo 450 utenze, dalle 13, non possono accedere ai servizi internet, attraverso i gestori che utilizzano la rete Open Fiber. La società, tramite il suo ufficio stampa, fa sapere che i propri tecnici si attiveranno per ripristinare la rete, non appena avranno il via libera dai vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle ore 17.14 del 27 luglio