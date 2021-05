Lavori in viale Commenda, divieto di transito in un tratto

BRINDISI - Il Comune di Brindisi comunica che, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria di viale Commenda, dal giorno 24 maggio 2021 al giorno 7 giugno 2021, dalle ore 7 alle ore 16, sul viale Commenda nel tratto stradale compreso tra via N. Pompilio e piazza Virgilio, esclusi gli incroci, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta vietata. Durante questo periodo i veicoli in transito sul viale Commenda avranno la seguente viabilità alternativa: via N. Pompilio - via Romolo – via O. Flacco.