Un albero di Natale e un pacco regalo, le luminarie last minute

BRINDISI - Un pacco regalo e un albero di Natale troneggiano in piazza Vittoria, nel cuore di Brindisi. Le decorazioni possono essere ammirate da oggi, domenica 13 dicembre, a meno di due settimane dal Natale. Lo annuncia il sindaco della città, Riccardo Rossi: "Da questa sera è illuminato l'albero di Natale voluto dall'Amministrazione comunale, e in piazza Vittoria troverete un grande pacco regalo per scaldare l'atmosfera di chi ha voglia di fotografare".

Nei giorni scorsi commercianti e cittadinanza avevano chiesto di dare un "tocco natalizio" e festivo alla città. Il sindaco, inoltre, annuncia nuove luminarie in vista del Natale e ringrazia "Ria Grant Thornton SPA e Fingeco Srl per aver donato l'installazione in piazza Duomo che presto accoglierà la natività. In questi giorni è arrivata anche una proposta di sponsorizzazione per illuminare alcune strade, e sono diversi i cittadini e gli studenti che stanno animando la città con le loro proposte. Li racconteremo nei prossimi giorni, ad ognuno di loro il mio grazie di cuore".