Mamma torna a casa dopo aver sconfitto il Covid: l'abbraccio con i figli

BRINDISI - Una festa della mamma speciale per la 39enne Elisabetta Natalino, mamma di due bambini, che dopo alcuni giorni di ricovero, prima nel reparto di Pneumologia di Brindisi e nel poi nel post Covid di Ceglie Messapica, ha potuto fare ritorno a casa e riabbracciare i suoi figli. Nella lettera che alleghiamo esprime tutto il suo ringraziamento al personale del reparto di semintensiva del Perrino: "Grazie a voi ho superato uno dei momenti peggiori della mia vita, Siete i miei angeli".

Da un giorno all'altro ti ritrovi positiva al Covid. Una sera cominci a stare male e a 39 anni ti ritrovi in una stanza della semintensiva del reparto di Pneumologia di Brindisi. Ti casca il mondo addosso sapendo di aver lasciato i tuoi due bambini a casa anche loro positivi. Ti ritrovi a piangere, ad avere paura di non rivedere più i tuoi bambini e il cuore che accelera sempre di più. Vieni travolta dall' ansia e li che entrano in gioco gli angeli della Pneumologia. Angeli tutti bardati, puoi vedere solo i loro occhi. Ti abbracciano, ti fanno forza e ti asciugano le lacrime.

Sono capaci di farti sorridere e tirarti su. Ti fanno forza quando devono bucarti più volte al giorno fra prelievi, flebo, emogas. Fanno festa con te quando riesci a respirare senza ossigeno, quando ti calmano perché devi entrare nella barella biocontenitiva perché finalmente dalla semintensiva vieni trasferita al post Covid. Ho visto solo i vostri occhi ma sono occhi che mi porterò sempre dentro di me e che riconoscerei anche senza quelle tute bianche perché è grazie a voi, medici, infermieri e oss della Pneumologia, che ho superato uno dei momenti peggiori della mia vita. Siete entrati nel mio cuore tutti e vi porterò sempre con me.

Finalmente sono uscita dal post covid di Ceglie e tornta, finalmente, a casa ho potuto riabbracciare i miei bambini. Grazie di cuore.

Elisabetta Natalino