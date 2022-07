Cartelle Arneo, mobilitazione di Cobas e comitato civico

BRINDISI - La protesta contro il consorzio Arneo scende in piazza. E' stato, infatti, organizzato per domani (martedì 19 luglio 2022), alle 9:30, a Bari un corteo che parte dal piazzale degli Eroi e finisce con un sit in sotto la presidenza della Regione Puglia per tentare un confronto con il presidente Michele Emiliano. La mifestazione è organzzata dal comitato civico “La voce del cittadino” di San Vito Dei Normanni e dal sindacato Cobas Brindisi. "Invitiamo tutti i cittadini colpiti da questa ingiustizia a partecipare - si legge in una nota dei Cobas - compresi i comitati che si sono formati in queste settimane e i sindaci che dovrebbero essere i primi a manifestare. Dobbiamo riprendere la lotta da dove l’avevamo lasciata perché non è possibile subire questi soprusi."