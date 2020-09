Confindustria: "Tenere alta l'attenzione sui temi della legalità"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota di Gabriele Menotti Lippolis, commissario Confindustria Brindisi, nella quale ringrazia il questore, Ferdinando Rossi e quanti hanno contribuito all'efficace intervento di contrasto alla criminalità organizzata nell'operazione "Old Generation", accogliendo, pertanto, l'appello dello stesso Rossi a collaborare con la giustizia.

"Confindustria Brindisi rivolge a nome degli imprenditori associati un sentito ringraziamento per l’operazione 'Old Generation' al questore Rossi, al procuratore De Donno, alla direzione distrettuale antimafia di Lecce ed alle forze dell’ordine coinvolte. Grazie per il costante ed efficace intervento di contrasto alla criminalità organizzata, realizzato a tutela della comunità e dei valori della legalità, che costituiscono il pre-requisito essenziale di ogni iniziativa e prospettiva di sviluppo del nostro territorio. Confindustria Brindisi raccoglie l’appello del questore Rossi che chiede collaborazione da parte della popolazione."

"Siamo d’accordo, anzi rilanciamo l’appello a tutte le altre associazioni di categoria ed ai nostri associati perché possano collaborare sempre con la giustizia. Il rispetto dei principi di legalità non solo sono nel nostro statuto ma anche nel nostro Dna. Ed è insieme sempre tenendo alta l’attenzione sui temi della legalità che si permette ad un territorio di crescere, svilupparsi ed attrarre nuovi investimenti. Crediamo che in questo modo si possa fare di questo territorio un luogo di maggiore sviluppo, occupazione per renderlo migliore e consegnarlo così alle future generazioni."

Gabriele Menotti Lippolis, commissario Confidustria Brindisi