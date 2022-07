Mercato Sant'Elia, apertura straordinaria domenica 24 luglio di sera

BRINDISI - Apertura straordinaria del mercato settimanale del Sant'Elia a Brindisi: si terrà domenica 24 luglio, dalle 17 alle 24. E' quanto previsto dall'ordinanza sindacale del Comune di Brindisi, numero 42, del 19 luglio. Si legge nell'ordinanza: "E' volontà dell'Amministrazione creare le condizioni affinché si possano garantire positive ricadute economiche e sociali sulla collettività, nonché maggiori possibilità di guadagno agli operatori commerciali del settore fortemente penalizzati dalla crisi economica in corso; le alte temperature nei mesi di giugno e luglio 2022 non hanno fatto registrare molte presenze e, dunque, è opportuno consentire aperture straordinarie nelle ore serali al fine di garantire una maggiore affluenza".

La Fiva-Confcommercio è Casambulanti, rispettivamente nelle persone di Tommaso Attanasi e Salvatore Martina (entrambi nella foto sopra), "ringraziano l'Amministrazione di Brindisi nelle persone del sindaco Riccardo Rossi e dell'assessore alle Attività produttive Massimo Vitali, per aver, ancora una volta, deciso congiuntamente con le associazioni di categoria, di voler svolgere il mercato straordinario previsto per domenica 24 luglio nella fascia serale, nella consueta area mercatale del rione Sant'Elia. In un momento post-covid e di incertezza assoluta che impone seriamente una riflessione sotto il profilo commerciale, ringraziamo pubblicamente la volontà espressa nei confronti del'Amministrazione per aver scelto di aderire a tale e lodevole iniziativa".