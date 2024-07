Brindisi Multiservizi: il Comune cerca un nuovo revisore unico

BRINDISI - Il Comune di Brindisi cerca un nuovo revisore unico per la società Brindisi Multiservizi srl. Chiunque possieda i requisiti richiesti può candidarsi. Per apprendere le informazionii specifiche dell'avviso pubblico, è necessario consultare l'apposito bando, pubblicato nella sezione Albo Pretorio sul sito on line del Comune. Ogni proposta o dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire al Comune di Brindisi, settore Uffici di gabinetto, via pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, entro le ore 12 del 25 luglio 2024.

