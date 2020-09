Nasce “Bravo Innovation Hub”, l’acceleratore per le imprese innovative

BRINDISI - Sarà inaugurato giovedì 1 ottobre, alle ore 10, presso palazzo Guerrieri, in modalità online, “Bravo Innovation Hub” l’acceleratore d’impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia, Infratel Italia e dal ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Comune di Brindisi. Rientra nel “Piano di azione per la diffusione dell’imprenditorialità e dell’innovazione” finanziato dal Pon Imprese e Competitività 2014-2020.

Dopo i saluti di benvenuto del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, interverranno Mirella Liuzzi, sottosegretario ministero dello sviluppo economico, Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ernesto Somma, responsabile incentivi e innovazione di Invitalia, Marco Bellezza, Ad Infratel Italia, Francesca Bria, presidente Cdp Venture Capital Sgr-fondo nazionale innovazione, Letizia Casuccio, direttore generale Coopculture e Pierluigi Sacco, professore ordinario università Iulm. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Rai, Barbara Carfagna.