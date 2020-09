Nasce il circolo nautico Assonautica "Alfredo Malcarne"

BRINDISI - Nasce oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, il circolo nautico Assonautica dedicato al compianto Alfredo Malcarne, venuto a mancare lo scorso 13 luglio 2020. Una data così simbolica e grazie all' iniziativa dei soci fondatori Claudia De Donno, Eleonora Quacquarelli, Rosaria Arganese, Rolando Aversa, Fabio Leoci ed Emanuela Quaranta.

"L’obiettivo è quello di continuare a far vivere il pensiero di Alfredo, il suo amore incondizionato per il mare, il suo impegno per far crescere il ruolo della nautica nel nostro paese, la sua voglia di scommettere sulle nuove generazioni, oltre che per fornire servizi ai diportisti ed educare i giovani allo sport - si legge in una nota dei fondatori - del resto, da presidente nazionale di Assonautica, da presidente della Camera di Commercio di Brindisi e da palcoscenici internazionali che lo hanno visto protagonista, è ciò che Alfredo ha sempre fatto. L’attività del circolo si svolgerà negli stessi luoghi fisici che Alfredo aveva tanto voluto per dare una 'casa' a chi ama il mare in maniera incondizionata."