Dai giovani una Brindisi fatta di speranza, fiducia, impegno, coesione e coraggio

BRINDISI - “I Giovani sono il Presente!” nasce dall’idea di creare una community giovanile, che possa far scoprire ai ragazzi il territorio di Brindisi e restituire ad esso le ricchezze scoperte attraverso le attività, gli eventi e le esperienze sul luogo, organizzati dai giovani stessi.

Il progetto, inserito nell’iniziativa del “Corpo Europeo di Solidarietà”, è stato candidato al bando dell’Agenzia nazionale per i giovani a settembre 2019 ed è arrivato sesto tra circa un centinaio di progetti di solidarietà inviati da tutta Italia. Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione Europea che offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni opportunità di lavoro o di volontariato nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni nel resto d’Europa, ma anche nella propria città, come quello approvato.

Avviato nel marzo 2020, in piena quarantena, il progetto ha visto subito protagonisti cinque ragazzi brindisini: Andrea Noha Buongiorno, Emanuele Ciullo, Benedetta Dinota, Antonio Falconieri e Margherita Russi.

Grazie alla guida del loro coach Valerio D’Amici, i giovani coinvolti si fanno portavoce, per i propri coetanei, di una Brindisi vista con occhi diversi, fatta di speranza, fiducia, impegno e coesione sociale, ma soprattutto coraggio!

“Il progetto nasce da una riflessione e una proposta semplici: cioè che i giovani non siano soltanto il futuro del paese e di questa città, ma che siano anche il presente” dice Valerio D’Amici, tutor del gruppo di giovani. “La nostra idea è che anche attraverso di loro, le loro competenze e idee la città possa rivivere e riattivarsi. L’obiettivo del progetto è infatti quello di visitare, apprendere, mettersi in pratica e contaminarsi con le buone pratiche presenti a Brindisi e nel resto della provincia. Attraverso queste attività speriamo di ispirarci e di coinvolgere altri giovani, fino ad avviare eventualmente nuove iniziative sul territorio e nei quartieri dove essi vivono, nell’ottica di una cittadinanza attiva ed europea.”

Il gruppo de “I Giovani sono il Presente!” ha subito accolto nuovi membri come Mariantonietta Calò e resta aperto a tutti quei giovani che vogliano conoscere il progetto e il proprio territorio, ma anche attivarsi in prima persona e collaborare a realizzare attività per i giovani e per tutta la cittadinanza. Per chi è interessato a collaborare e far parte del gruppo, contattateci all’indirizzo e-mail info@igiovanisono.it