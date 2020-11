Aggiudicato il bando, l'Ati "New Arena" costruirà il Palaeventi

BRINDISI - La società “New Arena” di Brindisi, costituita in Ati è risultata aggiudicataria del bando di “costruzione e gestione” e costruirà il nuovo Palaeventi da 7 mila posto che sorgerà in contrada Masseriola. All’ ufficio protocollo del Comune di Brindisi, alla data ed ora di scadenza del bando, prevista per oggi 2 novembre alle ore 13, infatti, l’unica offerta pervenuta è stata quella della società New Arena, “promoter” del projet financing da 11 milioni di euro. L’associazione temporanea di impresa avrà come capo fila e maggiore azionista la New Basket Brindisi ed è costituita dalle società Edil Gamma, dalla ditta Bagnato Luigi, dalla ditta Bagnato Gianfranco, dalla società Petito Costruzioni, dalla New House, impresa edile che fa capo all’ex giocatore Antonio Benarrivo e dalla Venna s.r.l.

La società Ati avrà il compito di costruire il nuovo Palaeventi seguendo il cronoprogramma concordato mentre, a collaudo ultimato, la gestione dell’impianto spetterà alla società New Basket Brindisi che ha la maggioranza azionaria della stessa Ati. Il Palaeventi diventerà la nuova casa del basket brindisino e sarà aperto a tutti le forme di spettacolo, a convegni, concerti ed a manifestazioni sportive anche di rilevanza nazionale. Il Palaeventi, infatti, otterrà dal Coni anche la certificazione di impianto gold e sarà adibito ad ospitare i “Giochi del Mediterraneo” che si svolgeranno a Taranto nel 2025.

L’impianto, da 7mila spettatori, avrà una pianta ottagonale. Sarà collegato all’area parcheggi da rampe di scale che la domenica, in occasione delle partite casalinghe della New Basket, verranno percorse da migliaia di tifosi. Si tratta di una struttura moderna, spaziosa e polifunzionale, in grado di ospitare anche concerti, convegni ed eventi sportivi internazionali. All'interno sono previsti sette blocchi di parterre ai lati del campo, due anelli di gradinate e un tabellone con quattro monitor che pende dal tetto.