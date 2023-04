Nuova viabilità in zona Materdomini: ecco tutte le novità

BRINDISI - Cambia la viabilità nella zona fra la diga di Bocche di Puglia e il porticciolo Marina di Brindisi. Con la nuova segnaletica installata dal pomeriggio di oggi (domenica 23 aprile), è stato bandito il doppio senso di marcia lungo il triangolo di strade composta da via Torpediniere Spica (strada che da via Materdomini collega al porticciolo), via Dardanelli (strada che costeggia il porticciolo) e via Torpediniera Climena (strada che da oggi si può percorrere solo verso via Materdomini). Tali modifiche sono state apportate per garantire la sicurezza delle centinaia di migliaia di brindisini che con l’arrivo delle belle giornate si riverseranno verso la spiaggia di Cala Materdomini e i locali della zona. Una pattuglia della Polizia Locale di Brindisi ha presidiato la zona per evitare disagi.