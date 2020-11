Oltre l'Orizzonte, ecco la pigna per un Natale solidale

BRINDISI – Un Natale all’insegna della solidarietà quello ideato e realizzato dalla cooperativa “Oltre l’Orizzonte” che, anche quest’anno, ha avviato la campagna dei “Panettoni Solidali” confezionati nei laboratori del centro diurno. Ogni panettone, infatti, ha un manufatto realizzato dagli utenti nell’ambito del progetto “Aula Natura”, avviato nel maggio 2020 dopo la sospensione delle attività per l’emergenza Covid. Un progetto sostenuto da Enel con l’attivazione di un laboratorio realizzato negli spazi verdi del giardino della cooperativa e anche presenti nella città. Il manufatto del panettone è una pigna raccolta e trasformata dagli utenti e operatori.

“Oltre l’Orizzonte – spiega il presidente Giacomo Intiglietta - sta vivendo momenti difficili e gli operatori nonostante le poche garanzie economiche che le istituzioni non riescono ad assicurare, stanno lavorando con entusiasmo grazie all’energia e la forza vitale che gli utenti stanno trasmettendo insieme alla fiducia che le loro famiglie stanno ponendo in noi. Pertanto ringraziamo Enel che sostiene i nostri progetti e ringraziamo tutti coloro che ogni anno danno un contributo speciale prenotando i nostri panettoni solidali. Non a caso abbiamo scelto la pigna come simbolo e ogni pigna avrà una piccola foto personalizzata delle varie fasi del progetto dove sono coinvolti i nostri utenti. Auspichiamo che presto si superi questo momento di grande paura per lo stato di salute di tutti i cittadini del mondo, sperando di continuare ad operare nel nostro territorio come facciamo da quasi 30 anni.”