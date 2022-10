Lavori stradali al rione Santa Chiara: come cambia la viabilità

BRINDISI - Procede il programma di rifacimento del manto stradale nei quartieri della città di Brindisi nell’ambito del finanziamento regionale “Strada per strada”, dopo gli interventi al quartiere Sant’Elia cominceranno i lavori al quartiere Santa Chiara. Le vie interessate dai lavori sono: via Solferino, via San Giovanni Bosco, via Carlo Cattaneo, via San Martino della Battaglia. Nelle suddette vie è stato disposto, con ordinanza dirigenziale, dal giorno 24 ottobre e sino al 18 novembre 2022, dalle ore 7 alle ore 18, il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli con previsione di rimozione, in virtù del restringimento della carreggiata, con istituzione del senso unico alternato. Sarà possibile la chiusura temporanea di tratti stradali per eventuali esigenze dei lavori.