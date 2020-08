Ospedale Perrino: riapertura fra i disagi per l’ingresso visitatori

BRINDISI - Hanno riaperto da poche ore e già stanno creando disagi all'utenza. Si tratta dei varchi d'accesso all'ospedale Perrino di Brindisi che non si presentano, proprio, nelle migliori condizioni. La segnalazione arriva, infatti, da un visitatore che, come nuova regola della direzione sanitaria vuole, si è presentato all'ingresso del varco 2, esclusivamente pedonale, trovandosi difronte una parte di strada priva di mattonelle con una pedana in pallet che copriva una buca.

A sinistra del varco una postazione triage che sosta, praticamente, sulla terra. Condizioni al limite dell'agibilità, tenuto conto che la città di Brindisi, appena un paio di ore fa, intorno alle 18 ( mercoledì 5 agosto) è stata investita da una bomba d'acqua causa maltempo. I visitatori, in fila già prima delle 18, sono costretti a sostare sotto la pioggia perchè non vi sono pensiline o altre strutture per ripararsi, così come avviene anche quando c'è il sole. E il disagio riguarda anche gli addetti alla sicurezza che presidiano il varco.

