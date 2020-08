HeaLiade Ride4hope, il ciclo tour per la ricerca sui tumori cerebrali infantili

BRINDISI - Farà tappa a Brindisi ed Ostuni, i prossimi 1 e 2 settembre, l'HeaLide Ride4hope, un percorso in bicicletta lungo 400 chilometri, compiuto da due papà, Simone De Biase e Andrea Gentile, a sostegno della ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica. L’obiettivo è raccogliere 100 mila euro con l’aiuto di tantissimi testimonial che durante il viaggio interverranno a sostegno della missione e che saranno interamente destinati allo sviluppo di un programma di neuroriabilitazione post operatoria.

Dieci tappe, da Vieste a Lecce, per un progetto sostenuto da Gillette e Tap-In con la collaborazione di KeepOn Live e Xo La Factory, per sensibilizzare e stimolare azioni solidali a sostegno della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico. HeaLiade Ride4Hope segna un momento importante nel panorama delle attività solidali che caratterizzano l’estate 2020 della fondazione Heal. HeaLiade è un viaggio di sensibilizzazione verso l’importante tematica della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico, un percorso green e sostenibile in bicicletta lungo le bellissime terre pugliesi che partirà da Vieste fino ad arrivare a Lecce facendo tappa nelle città di Manfredonia, Barletta, Molfetta, Bari, Santeramo in Colle, Polignano a Mare, Ostuni, Brindisi.