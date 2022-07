Brindisi, PalaMelfi: avviati i lavori di ammodernamento attesi dalle società

BRINDISI - Questa mattina (mercoledì 20 luglio), l'assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, insieme ai tecnici del Comune ha eseguito un sopralluogo al PalaMelfi, lo storico palasport di via Ruta, al quartiere Casale, dove sono stati avviati i lavori di ammodernamento finalizzati a rendere l'impianto più sicuro ed adeguato alle nuove normative.

Si tratta di interventi strutturali attesi da anni dalle numerose società che utilizzano la struttura. Tra le principali lavorazioni è previsto l'allargamento del recinto di gioco allo scopo di aumentare la sicurezza degli atleti ed acquisire l'omologazione per lo svolgimento di incontri di basket della Serie C Silver.

A tal fine è prevista la rimozione delle prime file delle sedute, la realizzazione del massetto in cemento armato e la successiva posa in opera di un nuovo parquet. Saranno eseguiti, inoltre, altri interventi improrogabili come la sostituzione delle porte interne degli spogliatoi ed il rifacimento dell’impianto idrico/fognante di alcuni bagni.

L'assessore Pinto annuncia: "In questo periodo, altri impianti sportivi saranno interessati da una serie di interventi destinati a mettere la parola fine alle ataviche carenze di carattere strutturale che, in alcuni casi, hanno determinato l'impossibilità di ottenere l'omologazione per gli incontri sportivi. Tra questi il PalaZumbo, lo stadio Fanuzzi, il campo di calcio del quartiere Bozzano ed il campo di calcio della frazione di Tuturano".