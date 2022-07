Arrivano le panchine solari dove si potrà ricaricare, anche, lo smartphone

BRINDISI - Da oggi (giovedì 28 luglio 2022) nel centro storico di Brindisi nei pressi di beni culturali si stanno installando le panchine smart, alimentate con pannelli solari dove sarà possibile, una volta entrate in funzione, ricaricare i cellulari e altri dispositivi elettronici tramite porta Usb o in modalità Wifi. Le panchine sono anche dotate di un sistema di geolocalizzazione, utile in caso di furto.

È uno dei primi passi del progetto “Percorsi e cammini storici” dell’amministrazione comunale finanziato dal Gal Alto Salento per la valorizzazione di un percorso storico dove offrire, allo stesso tempo, un servizio a chi visita la città ma anche ai cittadini.

Il percorso verrà segnalato tramite pannelli informativi con Qr code, dotato di rastrelliere per bici e ci saranno anche ulteriori interventi di valorizzazione.

Le 12 panchine si troveranno in: piazza San Giovanni al Sepolcro, lungomare Regina Margherita all’esterno della Casa del Turista e all’interno nei pressi dell’area archeologica, via Carmine nei pressi del Calvario, piazzetta Colonne, largo San Paolo di fronte alla chiesa, corte dell’ex convento Scuole Pie, via Marconi vicino alla chiesa di San Benedetto.