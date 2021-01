Parchi comunali, l'Adoc chiede la loro messa in sicurezza

BRINDISI - Messa in sicurezza e possibile fruibilità dei parchi cittadini. Chiede chiarezza l'Adoc di Brindisi attraverso una nota del presidente Giuseppe Zippo, indirizzata all'amministrazione comunale, a seguito dei lavori di manutenzione che stanno interessando, anche, "Parco 19 Maggio 2012” e l’area dell’ex collegio navale “Niccolò Tommaseo”. "Attività - dichiara Zippo - che se da una parte meritano apprezzamento per la cura e la tutela di un patrimonio che va salvaguardato dall’altra necessitano di attenzione in quanto rischiano di esporre i cittadini a seri percoli per la propria incolumità".

"Nel caso dell’ex collegio navale “Tommaseo” - continua Zippo . destano preoccupazione gli annunci fatti in questi giorni circa il recupero dell’area verde trascurando la presenza, immediatamente a ridosso, di immobili degradati, sentieri scoscesi e fondi sdrucciolevoli. Nel caso del “Parco 19 Maggio 2012” la pulizia dei canneti e delle aree verdi circostanti gli specchi d’acqua ha messo in evidenza l’usura o la totale assenza di recinzioni e quindi situazioni di reale pericolo per i fruitori del parco. Sottolineiamo come tali aree siano frequentate da centinaia di ragazzi in assenza di attività di presidio e controllo."