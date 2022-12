A Brindisi si parla di "terzo settore": presente anche l'assessore regionale Barone

BRINDISI - È fissato per domani, martedì 6 dicembre, a partire dalle ore 15:00 nel Salone di Rappresentanza della Provincia, a Brindisi, il quinto appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri per gli enti del Terzo Settore promosso e organizzato da Regione Puglia - Assessorato al Welfare e Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), d’intesa con il Tavolo del Terzo Settore.

Al seminario dal tema “Terzo Settore, laboratorio creativo di welfare community e community care” parteciperà l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, che aprirà i lavori. Interverranno Valentina Romano, direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia; Fabio Folgheraiter, rdoinario di Sociologia generale Università Cattolica di Milano, Co-fondatore Centro Studi Erickson - Trento; Rino Spedicato, Csv Brindisi Lecce Volontariato nel Salento e Maurizio Guadalupi, Coordinamento regionale Forum Terzo Settore.

“Anche a Brindisi sarà un’occasione da non perdere - dichiara l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - e un momento di condivisione delle realtà del Terzo Settore e delle imprese sociali, incentrato sulle opportunità d’inclusione e sul miglioramento della qualità della vita per le nostre comunità. Nel corso del convegno, a cui parteciperanno professionisti del settore dal profilo umano e professionale altissimo, verranno trattati diversi temi tra cui l’innovazione sociale dei territori come sviluppo e modello dell’economia sociale che figurano tra gli obiettivi principali dell’assessorato al Welfare”.

È possibile partecipare all’evento in presenza previa prenotazione al link https://bit.ly/Invito06Dicembre fino ad esaurimento dei posti disponibili.