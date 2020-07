Parte la campagna #ungeranioperognifinestra, per dare colore alla città

BRINDISI - La "Naukleros" Società Cooperativa Sociale lancia una nuova campagna, #ungeranioperognifinestra, rivolta a cittadini e attività commerciali per dare colore e rendere ancora più bella la città di Brindisi. La nuova challenge consiste nel porre un geranio o qualsiasi pianta fiorita sulle finestre delle abitazioni, scattare poi una foto e condividerla sui social.

"Un piccolo gesto per poter contribuire al miglioramento della città - si legge nella nota - rendendo più bella l'immagine della nostra città, possiamo attrarre viaggiatori e realizzare il sogno di tutti i Brindisini: il turismo come forza motrice. Una call rivolta anche a tutte le attività commerciali che, se vorranno, potranno contribuire a questa campagna offrendo un caffè, un bonsai o un capo di abbigliamento al balcone più fiorito, alla foto più artistica, al video che avrà più visualizzazioni o al post con più like. Per info: www.naukleros.com