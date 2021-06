Pass per il centro, come ottenere quello provvisorio

BRINDISI - In relazione all'ordinanza che vieta circolazione e sosta nelle vie del centro dopo le 20.30, per coloro che risiedono nella zona interdetta e che non possono utilizzare i pass rilasciati lo scorso anno (se hanno cambiato l'auto o risiedono in centro da quest'anno), è possibile recarsi oggi (venerdì 11 giugno 2021) presso l'Ufficio Traffico entro le ore 14.

Gli interessati dovranno portare con sé la copia della carta di circolazione del veicolo e un documento di riconoscimento per avere immediatamente un pass provvisorio. Successivamente riceveranno quello definitivo.