Salento & Puglia Pride, percorso e viabilità per la parata di sabato 21 agosto

BRINDISI - In occasione della manifestazione “Salento & Puglia Pride”, che si terrà sabato 21 agosto a partire dalle 18 da viale Togliatti, la polizia locale ha disposto, con apposita ordinanza, le seguenti misure inerenti la circolazione stradale, ad esclusione dei veicoli autorizzati. In particolate è vietato il transito e sosta a tutti i veicoli dalle ore 15 alle ore 19 e, comunque, fino a cessate esigenze in via Palmiro Togliatti, Aldo Moro, cavalcavia De Gasperi e direzione centro città. E' vietato, inoltre, il transito e la sosta a tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 21 e, comunque, fino a cessate esigenze in via Indipendenza, corso Umberto I, piazza Cairoli, piazza della Vittoria e corso Garibaldi.