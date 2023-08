Brindisi Performing Arts, il festival di arti performative ravviva l'estate

BRINDISI - Tutto pronto per i primi tre appuntamenti del Brindisi Performing Arts, festival di arti performative organizzato da AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica di Vito Alfarano, riconosciuto dal ministero della Cultura e dalla Regione Puglia come festival di prestigio, che vede coinvolti nel progetto i Comuni di Brindisi, Mesagne, Carovigno e Torre Santa Susanna. I primi due spettacoli si terranno nel capoluogo il 17 e il 18 agosto, il terzo sarà di scena a Mesagne il 19 agosto. I tre appuntamenti fanno parte della Summer Edition, che si terrà le ultime due settimane di agosto; altri appuntamenti, invece, sono in programma nella Autumn Edition che si terrà ad ottobre. Oltre agli spettacoli per il grande pubblico del Bpa, anche quest’anno ci saranno sezioni dedicate ai piccoli, Boa Kids; agli studenti, Bpa Young; gli spettacoli di Bpa Indoor, per gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, e quelli della sezione Bpa Education, workshop per la cittadinanza finalizzati all’avvicinamento all’arte nonché pensati come momento di approfondimento per giovani artisti.

Psycodrummers

Quando e dove: 17 agosto alle 21:30, partecipazione gratuita, presso la Scalinata Virgiliana, Brindisi. Psycodrummers è un progetto musicale creato da 11 percussionisti professionisti di Rovigo, nato nel febbraio del 2014, con l'esigenza e l'intento primario di creare delle performance artistico/musicali di forte impatto emotivo e sonoro senza utilizzo di strumenti “convenzionali”. Lo spettacolo sarà offerto alla cittadinanza da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica. Caratterizzano il progetto, la scelta di strumenti musicali esclusivamente auto-prodotti e riadattati, attraverso il riutilizzo di materiali di scarto provenienti dalla trasformazione di rifiuti industriali. Nel 2022, dopo la pausa forza della pandemia, nasce l’esigenza di sperimentare nuove sonorità, entra nel setup nuova strumentazione elettronica ed esce il singolo Rwanda, disponile in tutte le piattaforme digitali. Ne nasce un nuovo spettacolo con nuovi brani, setup elettrificato esclusivamente per palchi ed un nuovo costume luminoso a led. Il genere musicale spazia dalla musica africana, alla samba, dance elettronica europea, hip hop fino alla cultura giapponese. Varie le esibizioni nelle principali piazze, festival d?Italia ed eventi privati.

Andrea Fiusco dj set

Quando e dove: 17 agosto alle 22:45, partecipazione gratuita, presso la Scalinata Virgiliana, Brindisi. Il Bpa anche quest’anno dà spazio al talento degli artisti del territorio e lo fa in questo Summer Edition con Andrea Fiusco. Dj e producer emergente, classe ’94, debutta come DJ nei club della sua zona, diventando presto un'icona della movida pugliese. Negli anni Andrea Fiusco è cresciuto artisticamente, collezionando numerosi successi. Nell'estate 2018 è salito sul palco del Parco Gondar di Gallipoli condividendo la consolle con artisti internazionali come David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Mastin Solveig e molti altri. Il suo percorso di studi inizia nel 2016 dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale del cinema di Bologna qualificandosi in ’’produzione musicale’’. Il suo percorso discografico è iniziato facendosi conoscere attraverso Bootleg e Mash-Up suonati da tantissimi dj in tutta Italia e in tutto il mondo e vince il contest di produzione musicale Pop-Dance "Redbull x Meet Music".

Il servo dormiglione

Quando e dove: 18 agosto alle 18:30. Ticket base 3 euro. Presso la cooperativa Eridano, strada per Betremme 6, Brindisi. Spettacolo di e con Paola Giglio. “Il servo dormiglione” è uno spettacolo adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni di età che fa comprendere quanto sia importante ricercare la bellezza nelle persone a differenza del vanitoso re che, impegnato sempre a specchiarsi, quasi non si accorge della vera bellezza del servo a lui vicino. Nel paese Arcobaleno vive gente colorata, un imperatore vanitoso e il suo servo dormiglione di nome Carnevale. A corte tutti sono felici, i colori mettono allegria. Il più felice dei felici è però l’imperatore che ogni giorno veste un abito nuovo e chiede al suo servo Carnevale di riempirlo di complimenti. Tutto fila liscio fino a quando la Strega del Buio invia due ladruncoli a rubare i colori nel paese dell’Arcobaleno. Carnevale, servo dormiglione, aiuterà il suo paese a ritrovare i colori. L’imperatore, riconoscendo il valore e il coraggio di Carnevale, lo nomina consigliere e per ringraziarlo organizzerà una festa in suo onore e donerà a lui un manto ricco di colori.

Renzo Rubino e la sbanda

Quando e dove: 19 agosto alle 21:30, partecipazione gratuita, presso piazza Orsini del Balzo, Mesagne. Il famoso cantautore italiano con la banda di paese composta dal panettiere, il macellaio, l’assicuratore, il nipote di Nicola di Bari e tanta altra gente che nella vita si avvicina alla musica per liberarsi dagli impegni quotidiani. Insieme formano un suono unico e antico, come i vecchi cortei che riecheggiavano nei pomeriggi pugliesi. Il repertorio del cantautore pugliese rivisitato in una chiave popolare e felliniana con arrangiamenti per banda curati dal maestro Mauro Ottolini. Lo spettacolo si divide in due momenti: la prima parte sul palco e poi ove possibile in corteo tra le strade della città/paese.